Разин — о матче с «Ак Барсом»: «Северсталь» не опускала руки даже при счёте 2:4

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4).



«С победой «Ак Барс». Хорошая, дисциплинированная команда. Неплохой был матч, много положительных моментов, даже при счёте 2:4 не опускали руки. К сожалению, большинство — наша проблема. Решающий гол пропустили тоже в большинстве. Впрочем, семиматчевая серия ещё не закончилась, надо хорошо подготовиться. Жаль что проиграли», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. Казанцы ещё в первом периоде сумели восстановить равновесие стараниями Игоря Ожиганова, а во втором игровом отрезке обеспечили себе лидерство благодаря голам Артёма Галимова и Патриса Кормье, реализовавшего большинство. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Разина отыграли один гол стараниями Даниила Вовченко, на что казанцы ответили голом Станислава Галиева в меньшинстве. На 57-й минуте Вадим Кудаков забросил третью шайбу в ворота хозяев, но на большее гостей не хватило.