Разин — о матче с «Ак Барсом»: «Северсталь» не опускала руки даже при счёте 2:4

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4).
«С победой «Ак Барс». Хорошая, дисциплинированная команда. Неплохой был матч, много положительных моментов, даже при счёте 2:4 не опускали руки. К сожалению, большинство — наша проблема. Решающий гол пропустили тоже в большинстве. Впрочем, семиматчевая серия ещё не закончилась, надо хорошо подготовиться. Жаль что проиграли», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. Казанцы ещё в первом периоде сумели восстановить равновесие стараниями Игоря Ожиганова, а во втором игровом отрезке обеспечили себе лидерство благодаря голам Артёма Галимова и Патриса Кормье, реализовавшего большинство. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Разина отыграли один гол стараниями Даниила Вовченко, на что казанцы ответили голом Станислава Галиева в меньшинстве. На 57-й минуте Вадим Кудаков забросил третью шайбу в ворота хозяев, но на большее гостей не хватило.
- 16 сентября 2019
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:23
-
22:16
-
22:07
-
22:04
-
22:01
-
21:49
-
21:47
-
21:23
-
20:53
-
20:19
-
20:10
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
17:52
-
17:30
-
17:14
-
16:28
-
16:03
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:50
-
14:30