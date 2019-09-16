Капризов: поражение ЦСКА в матче с «Торпедо» — сенсация только для журналистов

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (5:2), в котором оформил хет-трик.



«Куража особо не было, партнёры здорово отдавали. После третьего гола не ожидал, что столкнусь с Рафиковым. Но ничего страшного, бывает. Сколько было кепок, не посчитал. Я бы с радостью забрал их. Но не знаю, дадут или нет.



Не знаю, чем этот «Локомотив» отличается от прошлогоднего. Тренер сменился, есть какие-то перестановки, но я не в их команде, поэтому не могу сказать.



Мне нравятся маленькие площадки, как в Питере. Комбинаций не видно? Мы играем на площадках то одного размера, то другого. Не то чтобы долго перестраиваться, просто на это уходит немного больше времени. Если бы везде были одинаковые площадки, было бы проще играть.



Помню ли предыдущий хет-трик? Да, вроде со «Слованом». Конечно это приятно, когда забиваешь. Себя легче чувствуешь, становится проще играть. Сложно ли настраиваться на игры, если чувствуется преимущество сыгранной команды над соперниками? Проблемы есть у каждой команды, мы не исключение. Стараемся исправляться по ходу сезона. И тренеры нам говорят, и сами мы об этом думаем, разговариваем.



Поражение в матче с «Торпедо» — это сенсация только для журналистов. Мы играем, стараемся, но где-то не получилось. Конечно неприятно проигрывать, но, как говорится, без поражений не бывает побед.



Не надоест ли шесть раз играть со СКА? Нет, нормально. С радостью с ними поиграем», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.