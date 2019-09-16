Мактавиш: удивлён, насколько ЦСКА является обученной командой

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о матче с ЦСКА (2:5).
«Начало первого периода получилось совсем не таким, которого мы ждали от нашей команды. Мы не справились с давлением соперника. В перерыве постарались внести корректировки, которые сработали. После первого периода игра уже получилась неплохой. У нас были моменты, чтобы отыграться при счёте 2:3, но вместо этого пропустили четвёртый гол. Это был плохой гол, он подкосил команду.
Удивила игра ЦСКА. Приятно удивило, насколько детально ЦСКА подходит к игре, насколько это обученная команда. У них хорошо отлажены детали игры. Но мы должны мерить себя по игре именно с такими командами. Сегодня был хороший урок для «Локомотива». Мы будем становиться только лучше.
Нелепая ошибка Рафикова при первом голе? Хоккей — это игра ошибок. Это очень сложная игра, в которой ошибиться может каждый. Нам надо многое исправить, не только этот момент, но и вообще. Будем работать», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 сентября 2019
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