Никитин: все вопросы адресованы Мактавишу? Нет проблем, приятно слушать коллегу

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (5:2).



«Согласен, матч захлестнул обе команды. Были как хорошие моменты, так и плохие. Была потеря концентрации. В третьем периоде хорошо сыграли, готовимся дальше. Науменков может сыграть уже в следующем матче, Блажиевский только сегодня начал тренироваться.



У нас есть план подготовки вратарей, есть план тренировочного процесса. Работает с ними тренер, ну и также смотрим по их самочувствию. Не могу сказать на весь сезон, кто когда будет играть.



Это идеальная пресс-конференция, поскольку все вопросы адресованы тренеру соперника? У меня никаких проблем с этим, интересно послушать коллегу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.