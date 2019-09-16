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Мактавиш — о Коновалове: вешать всё на плечи вратаря не стоит

Мактавиш — о Коновалове: вешать всё на плечи вратаря не стоит
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш после матча с ЦСКА (2:5) поделился мнением об игре голкипера Ильи Коновалова, заменённого в ходе первого периода.

«Оценить игру Коновалова? Хоккей — это командная игра. Вешать все на плечи вратаря не стоит. При такой игре, что мы показали в первом периоде, Илья должен был сыграть невероятно, чтобы удержать хотя бы счёт 0:0. Пока рано говорить, кто из вратарей сыграет в следующем матче. В прошлом году у Коновалова был хороший сезон, его ждёт светлое будущее.

Почему вообще вышел Коновалов сегодня? Потому что это хороший вратарь. Он молодой и очень талантливый голкипер. В этой лиге нужны два хороших вратаря, если вы хотите хорошо выступать. Сегодня решили дать сыграть Илье.

В этом сезоне взяли уже три запроса на взятие ворот. Все неудачные. Тут нечего сказать. Это хоккей. Тут неважно — КХЛ или НХЛ: судьи должны принимать решения», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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