Да Коста — о матче с ЦСКА: приятно забить команде, за которую играл раньше

Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста после матча с ЦСКА (2:5) рассказал о впечатлениях от игры против бывшей команды и поделился отношением к нововведениям в КХЛ.



«Всегда приятно забить команде, за которую играл раньше. Я провёл три отличных сезона в ЦСКА. Но не имеет значения, кому именно я забил, потому что мы проиграли. Было бы лучше, если бы мы победили.



Меня не волнуют чипы в шайбах и на джерси. Это не улучшает и не меняет мою игру. Это просто хорошая идея для фанатов и скаутов.



Странно, что в лиге есть площадки трёх размеров. В Канаде, Финляндии все площадки одинаковые. Но это не моё решение, я всего лишь игрок, а не менеджер. Однако мне не важно, на площадке какого размера играть», — передаёт слова Да Косты корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.