Ландер: «Локомотив» играл слишком сложно, ЦСКА действовал схематично

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер оценил игру команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:5). В составе ярославского клуба точными бросками отметились Стефан Да Коста и Якуб Накладал.



«ЦСКА — очень хорошая команда, там играют все четыре звена. У нас был небольшой шанс в третьем периоде, но матч получился очень тяжёлым. В каких-то моментах мы играли слишком сложно, тогда как ЦСКА действовал схематично, шёл в прессинг. В третьем периоде мы старались действовать так же. Почему не засчитали мою шайбу? Лучше спросить об этом судей, я просто играю в хоккей», — приводит слова Ландера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

19 сентября ЦСКА встретится на своём льду с «Адмиралом», а «Локомотив» днём ранее проведёт выездной матч с рижским «Динамо».