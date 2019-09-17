Марнер: отклонил несколько оффер-шитов, поскольку хотел играть в «Торонто»

Нападающий Митчелл Марнер, подписавший шестилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», отметил, что отклонил несколько контрактых предложений.
«В начале лета мне поступило несколько оффер-шитов. Но главной целью было остаться в «Торонто», так что я об этом особенно не задумывался. Когда мне об этом сообщил агент, я сразу сказал, что даже не хочу их рассматривать. Сказал агенту, что у меня нет желания вдаваться в подробности. Мне не хотелось пропускать тренировочный лагерь и тем более матчи сезона.
Шумиха? Было трудно. Я живу в Торонто, так что избежать этого не могу, с кем бы ни общался. Семья, друзья — все всегда спрашивают. И эта мысль постоянно сидит на подкорке. Так что я старался отвлекаться — ездил на озеро или ещё куда-нибудь за город», — приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.
- 17 сентября 2019
-
00:51
-
00:22
-
00:02
- 16 сентября 2019
-
23:28
-
23:19
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:23
-
22:16
-
22:07
-
22:04
-
22:01
-
21:49
-
21:47
-
21:23
-
20:53
-
20:19
-
20:10
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
17:52
-
17:30
-
17:14
-
16:28
-
16:03