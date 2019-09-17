Марнер: отклонил несколько оффер-шитов, поскольку хотел играть в «Торонто»

Нападающий Митчелл Марнер, подписавший шестилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», отметил, что отклонил несколько контрактых предложений.



«В начале лета мне поступило несколько оффер-шитов. Но главной целью было остаться в «Торонто», так что я об этом особенно не задумывался. Когда мне об этом сообщил агент, я сразу сказал, что даже не хочу их рассматривать. Сказал агенту, что у меня нет желания вдаваться в подробности. Мне не хотелось пропускать тренировочный лагерь и тем более матчи сезона.



Шумиха? Было трудно. Я живу в Торонто, так что избежать этого не могу, с кем бы ни общался. Семья, друзья — все всегда спрашивают. И эта мысль постоянно сидит на подкорке. Так что я старался отвлекаться — ездил на озеро или ещё куда-нибудь за город», — приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

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