Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марнер: отклонил несколько оффер-шитов, поскольку хотел играть в «Торонто»

Марнер: отклонил несколько оффер-шитов, поскольку хотел играть в «Торонто»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Митчелл Марнер, подписавший шестилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», отметил, что отклонил несколько контрактых предложений.

«В начале лета мне поступило несколько оффер-шитов. Но главной целью было остаться в «Торонто», так что я об этом особенно не задумывался. Когда мне об этом сообщил агент, я сразу сказал, что даже не хочу их рассматривать. Сказал агенту, что у меня нет желания вдаваться в подробности. Мне не хотелось пропускать тренировочный лагерь и тем более матчи сезона.

Шумиха? Было трудно. Я живу в Торонто, так что избежать этого не могу, с кем бы ни общался. Семья, друзья — все всегда спрашивают. И эта мысль постоянно сидит на подкорке. Так что я старался отвлекаться — ездил на озеро или ещё куда-нибудь за город», — приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

Марнер заработает $ 31 млн за первые два года по новому контракту с «Торонто»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент