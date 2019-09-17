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Костин помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Костин помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ на выезде победил «Даллас Старз» со счётом 2:0. Одну победную шайбу записал на свой счёт россиянин Клим Костин. Он провёл на льду 16.56. В активе Ивана Барбашёва результативная передача за 16.41. На 35-й минуте забил Роберт Бортуццо

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 14 бросков из 15. На счету Дениса Гурьянова показатель полезности «-1», бросок в створ и 3 силовых приёма за 14.24.

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» проиграла «Нэшвилл Предаторз» — 0:1. Россияне участия в матче не принимали.

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