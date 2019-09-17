Гусев красиво ассистировал Хьюзу и набрал первое очко в составе «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Бостон Брюинз» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джона Хайнса. Решающую шайбу в овертайме забросил первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз с передачи Никиты Гусева, для которого это очко стало первым в новой команде.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Дэвилз».

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но так и не сыграл за клуб, а в межсезонье был обменян в «Нью-Джерси».