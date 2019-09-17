Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гусев красиво ассистировал Хьюзу и набрал первое очко в составе «Нью-Джерси»

Гусев красиво ассистировал Хьюзу и набрал первое очко в составе «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Бостон Брюинз» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джона Хайнса. Решающую шайбу в овертайме забросил первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз с передачи Никиты Гусева, для которого это очко стало первым в новой команде.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Дэвилз».

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но так и не сыграл за клуб, а в межсезонье был обменян в «Нью-Джерси».

Гусев начнёт первый предсезонный матч «Нью-Джерси» в звене с Хьюзом и Симмондсом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент