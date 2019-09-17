18-летний белорус Протас стал лучшим игроком в дебютном матче за «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «столичных». Российские игроки участия в матче не принимали.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас набрал 3 (1+2) очка. Он находился на льду 14 минут 11 секунд, включая 2 минуты 49 секунд в большинстве. В активе Протаса — гол и две результативные передачи. Алексей был признан лучшим игроком матча.
«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на прошедшем драфте в третьем раунде под общим 91-м номером. В минувшем сезоне 18-летний форвард выступал за клуб Западной хоккейной лиги «Принс Альберт Рэйдерз». На его счету 11 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В плей-офф белорусский нападающий забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач в 23 играх. Кроме того он заработал показатель полезности «+12» и шесть минут штрафного времени.
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