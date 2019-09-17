Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ковальчук: Прохоркин нестабилен, но сейчас находится в лучшей форме, чем раньше

Ковальчук: Прохоркин нестабилен, но сейчас находится в лучшей форме, чем раньше
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах Николая Прохоркина в Национальной хоккейной лиге.

«Мастерство Прохоркина недооценивают, он отлично видит площадку. Иногда он немного нестабилен, но летом он много тренировался и сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем раньше. Прохоркин – большой талант, поэтому он и подписал контракт с «Лос-Анджелесом», думаю, он показал, что может играть на этом уровне. На мой взгляд, он здорово выглядит в тренировочном лагере, надеюсь, у него всё будет получаться в выставочных матчах, и он получит шанс сыграть в регулярке», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.

25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

Прохоркин: в командах КХЛ по 30 игроков, и об этой проблеме никто не говорит
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент