Ковальчук: Прохоркин нестабилен, но сейчас находится в лучшей форме, чем раньше

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах Николая Прохоркина в Национальной хоккейной лиге.
«Мастерство Прохоркина недооценивают, он отлично видит площадку. Иногда он немного нестабилен, но летом он много тренировался и сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем раньше. Прохоркин – большой талант, поэтому он и подписал контракт с «Лос-Анджелесом», думаю, он показал, что может играть на этом уровне. На мой взгляд, он здорово выглядит в тренировочном лагере, надеюсь, у него всё будет получаться в выставочных матчах, и он получит шанс сыграть в регулярке», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.
25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
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