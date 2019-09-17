Макаров: сразу сел на поезд, как позвонили из «Авангарда»

Подписавший пробный контракт с «Авангардом» Игорь Макаров поделился ожиданиями от дебюта за омскую команду.
«Мне позвонили, и я сразу сел на поезд и поехал в Нижний Новгород. Там прошёл медобследование. Всё случилось довольно быстро, никаких проблем не возникло. Не первый год играю, знаю всех ребят. С кем-то играл вместе, с кем-то играл друг против друга, кого-то просто так знаю.
Уже не раз поговорил с тренером. Все подсказывают, что надо делать. Много нового для себя узнаю, много деталей. Буду стараться выполнять задание тренерского штаба. Какие-то моменты системы игры для меня в новинку, это маленькие детали, на которые здесь обращают внимание. Считаю, что это правильно. В первую очередь от меня ждут игры в обороне. Если получится забить, то хорошо. Самое главное — выполнять задание», — сказал Макаров в эфире клубного телевидения.
Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.
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