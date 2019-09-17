Маклеллан: Прохоркин задаёт вопросы. Вероятно, в первый раз он не был так смел

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением о перспективах Николая Прохоркина в Национальной хоккейной лиге.

«Все игроки хотят пробиться в основной состав. Тут не важно, из какой лиги пришёл игрок. В нашей команде есть 18-летние парни, которые тоже бьются за место в составе. Прохоркин находится в конкурентной среде. Правда, у него есть преимущество перед этими ребятами, ведь он уже был здесь раньше. Тогда как раз Прохоркин был тем самым молодым парнем, однако ему пришлось вернуться домой, где он совершенствовал свою игру.

Очевидно, что у него были хорошие сезоны в России. Он вырос там как игрок, и теперь мы надеемся, что фактор зрелости сыграет за него. В тренировочном лагере он проделал хорошую работу. Знаете, мне нравится, что если он чего-то не понимает, то задаёт вопросы и хочет получить больше видеоразбора. Я могу только предполагать, но вероятно, что в первое пришествие в «Лос-Анджелес» у него не было подобной смелости. Но когда вы уже становитесь немного старше, то готовы больше это делать.

Откровенно говоря, я мало что знал о нём. Знал, где он играл и какой сезон провёл. Я хотел составить собственное мнение об этом игроке. За последние три-четыре дня мнение сформировалось, но сейчас начинаются игры, которые будут очень важны», — цитирует Маклеллана La Kings Insider.

25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.