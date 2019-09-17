КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели.
Первое место в списке занял форвард нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин. Заброшенная шайба в ворота рижского «Динамо» стала для Порядина четвёртой в нынешнем сезоне. Всего на его счету уже пять голов в шести матчах на старте сезона, благодаря чему он делит первое место в рейтинге лучших снайперов лиги с Найджелом Доусом из «Автомобилиста» и Лукашем Седлаком из «Трактора».
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В топ-10 голов недели также вошли шайбы в исполнении Каспарса Даугавиньша, Вадима Шипачёва, Рушана Рафикова, Андрея Костицына, Дениса Баранцева, Наиля Якупова, Михаила Григоренко, Дениса Вихарева и Максима Кудрявцева.
Они в полном порядке! Лучшие снайперы КХЛ – не из СКА или ЦСКА
Они в «Нефтехимике» и «Тракторе».
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