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КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели

КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели.

Первое место в списке занял форвард нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин. Заброшенная шайба в ворота рижского «Динамо» стала для Порядина четвёртой в нынешнем сезоне. Всего на его счету уже пять голов в шести матчах на старте сезона, благодаря чему он делит первое место в рейтинге лучших снайперов лиги с Найджелом Доусом из «Автомобилиста» и Лукашем Седлаком из «Трактора».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В топ-10 голов недели также вошли шайбы в исполнении Каспарса Даугавиньша, Вадима Шипачёва, Рушана Рафикова, Андрея Костицына, Дениса Баранцева, Наиля Якупова, Михаила Григоренко, Дениса Вихарева и Максима Кудрявцева.

Они в полном порядке! Лучшие снайперы КХЛ – не из СКА или ЦСКА
Они в «Нефтехимике» и «Тракторе».
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