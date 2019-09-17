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Фолиньо: «Коламбус» ничего не добился и с Бобровским с Панариным

Фолиньо: «Коламбус» ничего не добился и с Бобровским с Панариным
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо считает некорректными рассуждения о том, что клуб ослаб после ухода вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.

«Если бы мы были многократными обладателями Кубка Стэнли и потеряли игроков и если бы у нас шла смена поколений, тогда бы я это понял. Но мы ничего не добились с ними. Поэтому считаю все эти рассуждения смешными. Мы же и с ними не были чемпионами.

Я пришёл сюда восемь лет назад. Тогда здесь пытались удержать любого игрока. Сейчас такого нет. Сейчас никто не говорит: «Переходи в «Блю Джекетс», потому что ты нам нужен». Сейчас говорят: «Переходи в «Блю Джекетс», потому что ты этого хочешь». Атмосфера в корне переменилась», – цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

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