Фолиньо: «Коламбус» ничего не добился и с Бобровским с Панариным

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо считает некорректными рассуждения о том, что клуб ослаб после ухода вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.

«Если бы мы были многократными обладателями Кубка Стэнли и потеряли игроков и если бы у нас шла смена поколений, тогда бы я это понял. Но мы ничего не добились с ними. Поэтому считаю все эти рассуждения смешными. Мы же и с ними не были чемпионами.

Я пришёл сюда восемь лет назад. Тогда здесь пытались удержать любого игрока. Сейчас такого нет. Сейчас никто не говорит: «Переходи в «Блю Джекетс», потому что ты нам нужен». Сейчас говорят: «Переходи в «Блю Джекетс», потому что ты этого хочешь». Атмосфера в корне переменилась», – цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.