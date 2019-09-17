Муранов: мне рано хитрые пасы делать, для этого в «Динамо» есть Шипачёв

Форвард московского «Динамо» Иван Муранов поделился впечатлениями от старта сезона КХЛ.

«Тряска перед матчами осталась в прошлом. Настрой уже совершенно другой. Ты знаешь, что можешь реально помочь команде. Отсюда растёт уверенность в себе. Да и партнёры доверяют, больше шансов дают. Опять же тренерский штаб не особо изменился. А с Юрием Ивановичем Бабенко, который летом пришёл в «Динамо», я работал в молодёжной сборной, он меня хорошо знает. Поэтому, когда тренер подходит и говорит, чтобы я играл в свой хоккей и не делал лишнего, мне сразу всё понятно.

Пока я проявляю себя в основном как силовой форвард, и тренеры ждут от меня именно таких действий, хотя я и над другими компонентами своей игры работаю постоянно. Лишнее – это когда передерживаю шайбу. Не отдаю её сразу, а стараюсь сперва побольше игроков на себя вытянуть. А потом уж тяжёлый и хитрый пас отдать. Пожалуй, мне пока действительно рано это делать. Для этого в «Динамо» есть Вадим Шипачёв, у которого такие передачи получаются прекрасно», — цитирует Муранова пресс-служба клуба.