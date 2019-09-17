Лундквист: приспособлюсь к ротации, которая будет для «Рейнджерс» наилучшей

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.



«Мне всегда нравилось проводить много матчей в начале сезона. Но в вопросе нагрузок на основного вратаря лига сейчас движется в другом направлении.



Поэтому я должен приспособиться к тому графику или ротации, которые команда сочтет наилучшими. Я должен это сделать, собираюсь работать над этим.



Если буду играть не так часто, как привыкну, то ключевым фактором будет работа на тренировках. Но это не то, что меня беспокоит. Я просто очень рад вернуться и начать сезон», – цитирует Лундквиста New York Post.

Лундквист в новом сезоне образует вратарскую бригаду «Рейнджерс» вместе с российским голкипером Александром Георгиевым. Ещё один российский вратарь Игорь Шестёркин проведёт сезон в АХЛ.