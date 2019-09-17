Два российских форварда с большим опытом игры в КХЛ перешли в «Сарыарку»
Российские нападающие Семён Кокуёв и Александр Панков пополнили состав «Сарыарки», сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.
Прошлый сезон 32-летний Кокуёв провёл в «Тракторе», в 66 матчах набрал 9 (3+6) очков. Он уже выступал в «Сарыарке» в сезонах-2011/12 и 2012/13. За карьеру в КХЛ Кокуёв также выступал за такие команды, как «Северсталь» и московское «Динамо».
27-летний Панков в прошлом сезоне играл за «Ладу» и «Торос», в 47 матчах набрал 15 (5+10) очков. Ранее он выступал в КХЛ, защищая цвета «Витязя», «Трактора», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».
Карагандинский клуб является чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезонов-2013/14 и 2018/19 и обладателем Кубка Братины. В сезоне-2012/13 «Сарыарка» проиграла в финале плей-офф.
«Сарыарка» переиграла «Рубин» и стала обладателем Кубка Петрова
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