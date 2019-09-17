КХЛ назвала топ-10 сейвов минувшей игровой недели
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 сейвов минувшей игровой недели.
Первое место в рейтинге занял голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, совершивший невероятный сейв после броска нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. В одном из эпизодов нападающий «Магнитки» бросал практически в пустой угол ворот, однако голкипер казанцев умудрился совершить великолепный сейв клюшкой.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Также в топ-10 сейвов недели вошли моменты с участием Василия Кошечкина, Павла Хомченко, Харри Сятери, Ильи Сорокина, Якуба Коваржа, Шимона Грубеца, Павла Аликина, Ивана Бочарова и Алексея Красикова.
Ранее КХЛ опубликовала топ-10 голов второй недели.
Викстранд: Рейдеборн сделал лучший сейв недели и спас «Ак Барс»
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