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КХЛ назвала топ-10 сейвов минувшей игровой недели

КХЛ назвала топ-10 сейвов минувшей игровой недели
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 сейвов минувшей игровой недели.

Первое место в рейтинге занял голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, совершивший невероятный сейв после броска нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. В одном из эпизодов нападающий «Магнитки» бросал практически в пустой угол ворот, однако голкипер казанцев умудрился совершить великолепный сейв клюшкой.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Также в топ-10 сейвов недели вошли моменты с участием Василия Кошечкина, Павла Хомченко, Харри Сятери, Ильи Сорокина, Якуба Коваржа, Шимона Грубеца, Павла Аликина, Ивана Бочарова и Алексея Красикова.

Ранее КХЛ опубликовала топ-10 голов второй недели.

Викстранд: Рейдеборн сделал лучший сейв недели и спас «Ак Барс»
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