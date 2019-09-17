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Нападающий «Вашингтона»: для меня дисквалификация Кузнецова — абсолютный шанс

Нападающий «Вашингтона»: для меня дисквалификация Кузнецова — абсолютный шанс
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Трэвис Бойд заявил, что дисквалификация одноклубника Евгения Кузнецова, может помочь ему закрепиться в составе. Российский форвард пропустил три игры на старте сезона.

«Я не хочу повторения ситуации из прошлого сезона. Я не хочу входить в состав и выходить из него, играть три матча, потом пропускать четыре, а затем играть ещё два. Я хочу играть в каждом матче.

Никто не желает видеть дисквалификации, особенно в своей команде. Я люблю Кузю — он один из самых приятных парней в команде. Но для меня его дисквалификация также — абсолютный шанс. В трёх первых играх сезона я надеюсь показать, на что я способен. Если я получу этот шанс, nj должен им воспользоваться», — цитирует Бойда The Washington Post.

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