Нападающий «Вашингтона»: для меня дисквалификация Кузнецова — абсолютный шанс
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Трэвис Бойд заявил, что дисквалификация одноклубника Евгения Кузнецова, может помочь ему закрепиться в составе. Российский форвард пропустил три игры на старте сезона.
«Я не хочу повторения ситуации из прошлого сезона. Я не хочу входить в состав и выходить из него, играть три матча, потом пропускать четыре, а затем играть ещё два. Я хочу играть в каждом матче.
Никто не желает видеть дисквалификации, особенно в своей команде. Я люблю Кузю — он один из самых приятных парней в команде. Но для меня его дисквалификация также — абсолютный шанс. В трёх первых играх сезона я надеюсь показать, на что я способен. Если я получу этот шанс, nj должен им воспользоваться», — цитирует Бойда The Washington Post.
Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут
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