«Бостон» заключил новый контракт с Карло почти на $ 6 млн

«Бостон Брюинз» подписал контракт с защитником Брэндоном Карло, информирует официальный сайт клуба.

Американский хоккеист, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал двухлетний договор, по условиям которого заработает $ 5,7 млн (среднегодовая зарплата составит $ 2,85 млн).

В минувшем сезоне 22-летний Карло провёл 72 матча в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету игрока 4 (2+2) очка в 24 матчах.

Ранее «мишки» сохранили в составе ещё одного ограниченно свободного агента Чарли Макэвоя. Американский хоккеист подписал трёхлетний договор, по условиям которого заработает $ 14,7 млн (среднегодовая зарплата составит $ 4,9 млн).