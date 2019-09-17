Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» заключил новый контракт с Карло почти на $ 6 млн

«Бостон» заключил новый контракт с Карло почти на $ 6 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» подписал контракт с защитником Брэндоном Карло, информирует официальный сайт клуба.

Американский хоккеист, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал двухлетний договор, по условиям которого заработает $ 5,7 млн (среднегодовая зарплата составит $ 2,85 млн).

В минувшем сезоне 22-летний Карло провёл 72 матча в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету игрока 4 (2+2) очка в 24 матчах.

Ранее «мишки» сохранили в составе ещё одного ограниченно свободного агента Чарли Макэвоя. Американский хоккеист подписал трёхлетний договор, по условиям которого заработает $ 14,7 млн (среднегодовая зарплата составит $ 4,9 млн).

«Бостон» заключил новый контракт с Макэвоем почти на $ 15 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент