«Барыс» — «Спартак»: стали известны составы команд на вынесенный матч КХЛ
«Барыс» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Алма-Аты. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 16:30 мск. Алма-Аты станут 46-м городом в истории КХЛ, в котором состоится матч лиги.
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале)
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд (К) — Тангрэйди
Маклюков — Орехов, Михайлис — Найт — Старченко (А)
Семёнов (А) — Полохов, Хелука — Шестаков — Петухов
Шалапов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.
«Спартак»:
Хомченко (Беспалов);
Гончаров— Кулик, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Херсли— Рылов, Карсумс— Зубов— Даугавиньш;
Никишин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Тришин— Кутузов, Лещенко— Юньков— Злобин.
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