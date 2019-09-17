Макаров дебютирует за «Авангард» в игре с «Автомобилистом», в воротах — Судницин

Екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. В составе гостей дебютирует нападающий Игорь Макаров.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;

Овчинников — Леонтьев, Гареев — Попов — Сетдиков.

«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.