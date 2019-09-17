Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макаров дебютирует за «Авангард» в игре с «Автомобилистом», в воротах — Судницин

Макаров дебютирует за «Авангард» в игре с «Автомобилистом», в воротах — Судницин
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. В составе гостей дебютирует нападающий Игорь Макаров.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников — Леонтьев, Гареев — Попов — Сетдиков.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.

Макаров: сразу сел на поезд, как позвонили из «Авангарда»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент