Макаров дебютирует за «Авангард» в игре с «Автомобилистом», в воротах — Судницин

Екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. В составе гостей дебютирует нападающий Игорь Макаров.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников — Леонтьев, Гареев — Попов — Сетдиков.
«Авангард»:
Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.
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