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«Салават» — «Куньлунь»: в состав хозяев не попал Кугрышев, Метсола — в запасе

«Салават» — «Куньлунь»: в состав хозяев не попал Кугрышев, Метсола — в запасе
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 17:00 мск.

В составе уфимского клуба отсутствуют защитники Артём Сергеев и Евгений Лисовец, а также форварды Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков и Александр Кадейкин. Во второе звено переведён Илья Баранов, в прошлом матче забросивший первую шайбу в КХЛ. Вернулись в состав Вячеслав Солодухин и Михаил Пашнин.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Баранов;
Гареев — Пашнин, Амиров — Хохряков — Майоров;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Гиматов.

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