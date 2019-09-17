«Салават» — «Куньлунь»: в состав хозяев не попал Кугрышев, Метсола — в запасе
«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 17:00 мск.
В составе уфимского клуба отсутствуют защитники Артём Сергеев и Евгений Лисовец, а также форварды Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков и Александр Кадейкин. Во второе звено переведён Илья Баранов, в прошлом матче забросивший первую шайбу в КХЛ. Вернулись в состав Вячеслав Солодухин и Михаил Пашнин.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Баранов;
Гареев — Пашнин, Амиров — Хохряков — Майоров;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Гиматов.
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