Доми: лучший вратарь в мире — Кэри Прайс, он бесподобен с ног до головы

Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Макс Доми поделился мнением о голкипере команды Кэри Прайсе.
«Кэри Прайс — лучший в мире вратарь. Он настоящий трудяга. Что является очень недооценённым качеством, потому что всем кажется, что ему всё очень легко даётся, однако он и правда очень много работает. Он всегда чрезвычайно сфокусирован, вовлечён в работу и очень стабилен. Он бесподобен с ног до головы, а нам крайне повезло иметь его в команде.
Наши шансы на плей-офф? У всех есть шанс. Это НХЛ, где любой может обыграть любого. Мы играли в хоккей уровня плей-офф в последних 30 матчах, потому что старались поднажать. Но и остальные побеждали, нам надо было им соответствовать, и мы ведь соответствовали. Все мы играли в свой лучший хоккей, оставляя на льду все силы. Мы сплотились, были настоящим коллективом, а о большем и просить не стоит. Конечно, в конце концов было очень обидно, потому что нам не хватило совсем немного. Однако молодой команде что-то такое даже может пойти на пользу, потому что из этого можно извлечь уроки и двигаться вперёд», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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