«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: Панарин сыграет в звене с Какко
Стал известен состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предсезонный матч с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
«Нью-Йорк Рейнджерс»:
Георгиев (Шестёркин);
Скей — Труба, Панарин — Зибанеджад — Какко;
Гайек — Фокс, Крайдер — Андерссон — Кравцов;
Кроули — Смит, МакКег — О`Риган — Джонс;
Хейли — Нивх — Элмер.
В первой бригаде большинства сыграют Труба, Панарин, Крайдер, Зибанеджад и Какко.
В тренинг-кемпе «Рейнджерс» принимают участие шестеро российских игроков: голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а также Панарин, Бучневич, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Защитник Егор Рыков находится в официальном составе тренинг-кемпа, однако не включён ни в одну тренировочную группу из-за травмы голеностопа.
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