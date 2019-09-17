«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: Панарин сыграет в звене с Какко

Стал известен состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предсезонный матч с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт клуба из Нью-Йорка.



«Нью-Йорк Рейнджерс»:



Георгиев (Шестёркин);

Скей — Труба, Панарин — Зибанеджад — Какко;

Гайек — Фокс, Крайдер — Андерссон — Кравцов;

Кроули — Смит, МакКег — О`Риган — Джонс;

Хейли — Нивх — Элмер.



В первой бригаде большинства сыграют Труба, Панарин, Крайдер, Зибанеджад и Какко.



В тренинг-кемпе «Рейнджерс» принимают участие шестеро российских игроков: голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а также Панарин, Бучневич, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Защитник Егор Рыков находится в официальном составе тренинг-кемпа, однако не включён ни в одну тренировочную группу из-за травмы голеностопа.