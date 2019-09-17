«Сочи» — СКА: в состав гостей не попали Кагарлицкий и Карпов
Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало игры — в 19:30 мск.
ХК СКА:
Мельничук (Кочетков);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Тихонов — Кемппайнен — Кетов, Подколзин.
ХК «Сочи»:
Шикин (Проскуряков);
Гордеев — Эллис, Архипов — Росен — Стрёмвалль;
Ю. Александров — Бертильссон, Лугин — Коллинз — Крикунов;
Погоришный — Петров, Старков — Точицкий — Алтыбармакян;
Воробьёв, Орлович-Грудков — Капустин — Шмелёв, Томилин.
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