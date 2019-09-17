«Сочи» — СКА: в состав гостей не попали Кагарлицкий и Карпов

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало игры — в 19:30 мск.



ХК СКА:



Мельничук (Кочетков);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Тихонов — Кемппайнен — Кетов, Подколзин.



ХК «Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Гордеев — Эллис, Архипов — Росен — Стрёмвалль;

Ю. Александров — Бертильссон, Лугин — Коллинз — Крикунов;

Погоришный — Петров, Старков — Точицкий — Алтыбармакян;

Воробьёв, Орлович-Грудков — Капустин — Шмелёв, Томилин.