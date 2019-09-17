Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» — СКА: в состав гостей не попали Кагарлицкий и Карпов

«Сочи» — СКА: в состав гостей не попали Кагарлицкий и Карпов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало игры — в 19:30 мск.

ХК СКА:

Мельничук (Кочетков);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Тихонов — Кемппайнен — Кетов, Подколзин.

ХК «Сочи»:

Шикин (Проскуряков);
Гордеев — Эллис, Архипов — Росен — Стрёмвалль;
Ю. Александров — Бертильссон, Лугин — Коллинз — Крикунов;
Погоришный — Петров, Старков — Точицкий — Алтыбармакян;
Воробьёв, Орлович-Грудков — Капустин — Шмелёв, Томилин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент