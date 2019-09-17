«Локомотив» готов заключить двухлетний контракт с Бурдасовым
Как стало известно «Чемпионату», ярославский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему Антону Бурдасову. «Железнодорожники» готовы заключить с форвардом контракт сроком на два сезона.
Напомним, на протяжении лета российский нападающий пытался трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, однако предложений так и не поступило. Агент хоккеиста заявил, что у его клиента есть несколько вариантов перехода в клубы КХЛ.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
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Бурдасов такой не один. Кто-то выбивал себе жирный контракт в КХЛ, а другие реально хотели, но не смогли уехать за океан.
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