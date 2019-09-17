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Вячеслав Войнов забил первый гол после возвращения в КХЛ

Вячеслав Войнов забил первый гол после возвращения в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде матча с екатеринбургским «Автомобилистом». Гол стал для опытного защитника первым после возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников — Леонтьев, Гареев — Попов — Сетдиков.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.

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