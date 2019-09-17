Вячеслав Войнов забил первый гол после возвращения в КХЛ

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде матча с екатеринбургским «Автомобилистом». Гол стал для опытного защитника первым после возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;

Овчинников — Леонтьев, Гареев — Попов — Сетдиков.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.