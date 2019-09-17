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«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» на «Алматы-Арене» оказался сильнее московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Напомним, и.о. главного тренера гостей — Харийс Витолиньш, Олег Знарок не поехал на выезд из-за медицинского обследования. Москвичи проиграли пятый матч из шести последних.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Скабелки забили дважды, авторами точных бросков стали нападающие Дастин Бойд и Корбан Найт. На 42-й минуте Бойд оформил дубль, упрочив преимущество «Барыса». Сухой матч оформил голкипер хозяев Хенрик Карлссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Бойд (Блэкер) – 34:15' (5x4)   2:0 Найт (Метальников) – 37:15' (5x5)   3:0 Бойд – 41:39' (5x4)
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