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«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд

«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд
Хоккей / КХЛ 0

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Таким образом, «Автомобилист» одержал уже семь побед подряд со старта сезона.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Брукс Мацек и Семён Кошелев. В концовке следующего периода команда хозяев вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Дэна Секстона. На 43-й минуте равновесие в счёте восстановил защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов, отметившийся голом впервые после возвращения в КХЛ. Встреча перешла в овертайм, где «Автомобилист» победил благодаря голу Питера Холланда.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Мацек – 07:22' (4x5)   1:1 Кошелев (Мартынов, Пивцакин) – 11:19' (5x5)   2:1 Секстон (Коварж) – 38:10' (5x4)   2:2 Войнов (Семёнов) – 42:36' (5x5)   3:2 Холланд (Бодров) – 62:16' (4x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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