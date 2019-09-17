«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Таким образом, «Автомобилист» одержал уже семь побед подряд со старта сезона.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Брукс Мацек и Семён Кошелев. В концовке следующего периода команда хозяев вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Дэна Секстона. На 43-й минуте равновесие в счёте восстановил защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов, отметившийся голом впервые после возвращения в КХЛ. Встреча перешла в овертайм, где «Автомобилист» победил благодаря голу Питера Холланда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.