«Спартак» проиграл шесть из восьми матчей на старте сезона КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» на «Алматы-Арене» оказался сильнее московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Напомним, и.о. главного тренера гостей — Харийс Витолиньш, Олег Знарок не поехал на выезд из-за медицинского обследования.



«Спартак» неудачно начал сезон, одержав только две победы в восьми матчах чемпионата. В двух последних играх у московской команды в активе нет голов. Именитый тренер Олег Знарок возглавил команду в межсезонье.

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль

Первый период игры с «Барысом» прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Скабелки забили дважды, авторами точных бросков стали нападающие Дастин Бойд и Корбан Найт. На 42-й минуте Бойд оформил дубль, упрочив преимущество «Барыса». Сухой матч оформил голкипер хозяев Хенрик Карлссон.