«Спартак» проиграл шесть из восьми матчей на старте сезона КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» на «Алматы-Арене» оказался сильнее московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Напомним, и.о. главного тренера гостей — Харийс Витолиньш, Олег Знарок не поехал на выезд из-за медицинского обследования.
«Спартак» неудачно начал сезон, одержав только две победы в восьми матчах чемпионата. В двух последних играх у московской команды в активе нет голов. Именитый тренер Олег Знарок возглавил команду в межсезонье.
Первый период игры с «Барысом» прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Скабелки забили дважды, авторами точных бросков стали нападающие Дастин Бойд и Корбан Найт. На 42-й минуте Бойд оформил дубль, упрочив преимущество «Барыса». Сухой матч оформил голкипер хозяев Хенрик Карлссон.
- 17 сентября 2019
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:09
-
20:03
-
19:56
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:06
-
17:42
-
17:20
-
16:56
-
16:36
-
16:09
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
15:02
-
14:55
-
14:31
-
14:14
-
13:51
-
13:26
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:02