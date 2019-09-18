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«Авангард» переподписал контракт с Щербаком, сократив общую сумму на 60 млн

«Авангард» переподписал контракт с Щербаком, сократив общую сумму на 60 млн
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с нападающим Никитой Щербаком, изменив финансовые условия соглашения. Ранее контракт был рассчитан на три года и общую сумму 180 млн рублей, теперь игрок за три года получит 120 млн.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Щербак сыграл в шести матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0».

23-летний Щербак провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.

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