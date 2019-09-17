Витолиньш: «Спартак» проиграл борьбу, все шайбы «50 на 50»
Тренер московского «Спартака» Харийс Витолиньш подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (0:3), отметив неудачную борьбу красно-белых.
«Трудно выиграть игру без голов. Значит, мало хотим. «Барыс» показал, как забивать трудовые голы. Будем дальше работать, были и хорошие моменты. Неравные составы — одна из наших слабых сторон. Как большинство, так и меньшинство.
Мы проиграли борьбу, все шайбы, которые были, — «50 на 50». Плохо сыграли на выбрасываниях. Всё начинается с мелочей.
Атмосфера на арене великолепная, но есть претензии к качеству льда. Шайба скакала, перед третьим периодом даже отказались от заливки», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль
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- 17 сентября 2019
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