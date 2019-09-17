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Витолиньш рассказал о самочувствии Олега Знарка

Витолиньш рассказал о самочувствии Олега Знарка
Хоккей / КХЛ 0

Тренер московского «Спартака» Харийс Витолиньш после проигранного матча с «Барысом» (0:3) рассказал о состоянии главного тренера клуба Олега Знарка. Напомним, специалист не поехал с командой на выездную серию из-за медосмотра после перенесённой пневмонии.

«Самочувствие Знарка сейчас хорошее, но нужно ещё подождать пару дней. Как команда играла без него? Желание у ребят было, лавка была живая. Немного потеряли голову. Нужно понимать, что в бесшабашный хоккей трудно выиграть», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль

Первый период игры с «Барысом» прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Скабелки забили дважды, авторами точных бросков стали нападающие Дастин Бойд и Корбан Найт. На 42-й минуте Бойд оформил дубль, упрочив преимущество «Барыса». Сухой матч оформил голкипер хозяев Хенрик Карлссон.

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