Витолиньш рассказал о самочувствии Олега Знарка

Тренер московского «Спартака» Харийс Витолиньш после проигранного матча с «Барысом» (0:3) рассказал о состоянии главного тренера клуба Олега Знарка. Напомним, специалист не поехал с командой на выездную серию из-за медосмотра после перенесённой пневмонии.
«Самочувствие Знарка сейчас хорошее, но нужно ещё подождать пару дней. Как команда играла без него? Желание у ребят было, лавка была живая. Немного потеряли голову. Нужно понимать, что в бесшабашный хоккей трудно выиграть», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Первый период игры с «Барысом» прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Скабелки забили дважды, авторами точных бросков стали нападающие Дастин Бойд и Корбан Найт. На 42-й минуте Бойд оформил дубль, упрочив преимущество «Барыса». Сухой матч оформил голкипер хозяев Хенрик Карлссон.
- 17 сентября 2019
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:09
-
20:03
-
19:56
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:06
-
17:42
-
17:20
-
16:56
-
16:36
-
16:09
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
15:02
-
14:55
-
14:31
-
14:14
-
13:51
-
13:26
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:02