Скабелка: мы хотим идеальный лёд. Будет проведена работа над ошибками

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:0).
«Мы из шести матчей два сыграли на ноль в атаке, при этом имели моменты. Слабо реализовывали численное большинство. Мы были недовольны этими моментами, но всё донесли до ребят. Сегодня мы хотели выиграть, почти три шайбы забросили в большинстве. Матч получился хороший, живой.
Есть модель игры, каждый знает, что он должен делать. Неважно, в каком звене. А мы смотрим на готовность игроков. Есть ребята, которые много пропустили, их нужно ввести в состав, без ущерба этого сложно добиться. Тот же Старченко не играл шесть месяцев. Нам хочется структурности, мы ищем, если что-то не получается. Сегодняшняя игра приближена к тому, что мы хотим видеть от команды. На Дальнем Востоке было сложно показать свой лучший хоккей.
У Дица повреждение. Может, сыграет с «Трактором», может, с «Магниткой». Валк готов был играть, но попал в Китае под грубый приём и усугубил травму. В целом, команда выполнила тактическое задание. В матчах с равным соперником многое решает игра в неравных составах.
Атмосфера шикарная, но мы, как хоккеисты, хотим иметь идеальный лёд. Когда ты день за днём не играешь и не собираешь по 12 000 человек, то сложно что-то требовать от работников. Думаю, будет проведена работа над ошибками», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 сентября 2019
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