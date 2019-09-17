Скабелка: мы хотим идеальный лёд. Будет проведена работа над ошибками

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:0).



«Мы из шести матчей два сыграли на ноль в атаке, при этом имели моменты. Слабо реализовывали численное большинство. Мы были недовольны этими моментами, но всё донесли до ребят. Сегодня мы хотели выиграть, почти три шайбы забросили в большинстве. Матч получился хороший, живой.



Есть модель игры, каждый знает, что он должен делать. Неважно, в каком звене. А мы смотрим на готовность игроков. Есть ребята, которые много пропустили, их нужно ввести в состав, без ущерба этого сложно добиться. Тот же Старченко не играл шесть месяцев. Нам хочется структурности, мы ищем, если что-то не получается. Сегодняшняя игра приближена к тому, что мы хотим видеть от команды. На Дальнем Востоке было сложно показать свой лучший хоккей.



У Дица повреждение. Может, сыграет с «Трактором», может, с «Магниткой». Валк готов был играть, но попал в Китае под грубый приём и усугубил травму. В целом, команда выполнила тактическое задание. В матчах с равным соперником многое решает игра в неравных составах.



Атмосфера шикарная, но мы, как хоккеисты, хотим иметь идеальный лёд. Когда ты день за днём не играешь и не собираешь по 12 000 человек, то сложно что-то требовать от работников. Думаю, будет проведена работа над ошибками», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль