Бойд: нас предупреждали, что «Спартак» — серьёзная команда
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (3:0), в котором форвард записал на свой счёт дубль.
«Мы счастливы, что одержали уверенную победу на глаза у стольких людей. Прошлый матч нам не удался, нужно было реабилитироваться и выиграть. Тогда мы не забили ни одной шайбы, а сейчас не пропустили.
Конечно, я доволен дублем, но ещё больше я доволен победой и благодарен своим партнёрам. Нас предупреждали, что «Спартак» — серьёзная команда, расслабляться с ней нельзя. Важно было отыграть уверенно все 60 минут. Мне понравился город, поддержка. Это было похоже на матч плей-офф!», — сказал Бойд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль
- 17 сентября 2019
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