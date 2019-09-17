Бойд: нас предупреждали, что «Спартак» — серьёзная команда

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (3:0), в котором форвард записал на свой счёт дубль.



«Мы счастливы, что одержали уверенную победу на глаза у стольких людей. Прошлый матч нам не удался, нужно было реабилитироваться и выиграть. Тогда мы не забили ни одной шайбы, а сейчас не пропустили.



Конечно, я доволен дублем, но ещё больше я доволен победой и благодарен своим партнёрам. Нас предупреждали, что «Спартак» — серьёзная команда, расслабляться с ней нельзя. Важно было отыграть уверенно все 60 минут. Мне понравился город, поддержка. Это было похоже на матч плей-офф!», — сказал Бойд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль