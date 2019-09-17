Даугавиньш: играли ужасно, игрокам «Спартака» надо посмотреть на себя в зеркало

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с «Барысом» (0:3).
«Нас подкосило меньшинство, оно «убило» нас. Но надо было продолжать играть, ломать игру, находить способ забить. Всем игрокам «Спартака» надо посмотреть на себя в зеркало. Играли ужасно, местами проигрывали всю борьбу. Особо ничего не создали.
Надо было сыграть лучше даже без Знарка. Мы знаем, что он приболел. А мы наоборот, ничего не сделали. Думаю, тренеры объяснят, почему мы не забиваем. Надо начинать играть в хоккей, а не просто кататься. Лезть на ворота, зарабатывать свои голы. Сейчас хоккей очень простой: набрасываешь на ворота, закрываешь вратаря и добиваешь. Посмотрите, как забивал «Барыс». Наброс с кистей, закрыли вратаря и всё, получите гол», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 сентября 2019
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:09
-
20:03
-
19:56
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:06
-
17:42
-
17:20
-
16:56
-
16:36
-
16:09
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
15:02
-
14:55
-
14:31
-
14:14
-
13:51
-
13:26
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:02