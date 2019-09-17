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Даугавиньш: играли ужасно, игрокам «Спартака» надо посмотреть на себя в зеркало

Даугавиньш: играли ужасно, игрокам «Спартака» надо посмотреть на себя в зеркало
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с «Барысом» (0:3).

«Нас подкосило меньшинство, оно «убило» нас. Но надо было продолжать играть, ломать игру, находить способ забить. Всем игрокам «Спартака» надо посмотреть на себя в зеркало. Играли ужасно, местами проигрывали всю борьбу. Особо ничего не создали.

Надо было сыграть лучше даже без Знарка. Мы знаем, что он приболел. А мы наоборот, ничего не сделали. Думаю, тренеры объяснят, почему мы не забиваем. Надо начинать играть в хоккей, а не просто кататься. Лезть на ворота, зарабатывать свои голы. Сейчас хоккей очень простой: набрасываешь на ворота, закрываешь вратаря и добиваешь. Посмотрите, как забивал «Барыс». Наброс с кистей, закрыли вратаря и всё, получите гол», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль
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