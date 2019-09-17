Сошников — об игроках «Куньлуня»: приехали сюда и постоянно жалуются

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (3:2).
«Два периода были примерно равные, потом в третьем мы их переиграли, реализовали «5 на 3». Но у нас впереди ещё много работы, особенно в большинстве.
«Куньлунь» играет в агрессивном стиле? Не сказал бы, что это агрессивный стиль. Я играл за океаном, там не играют так. Они приехали сюда и постоянно жалуются судьям на то, что их удаляют. Но вы посмотрите все повторы: тот момент, когда они остались втроём, — там он меня чисто в спину толкнул, а потом ещё и в голову добавил. Если так играть и потом жаловаться, то не вижу смысла в таком хоккее, счёт на табло.
Я лучший бомбардир команды? Об этом особо не думаю, Вы постоянно после каждой игры мне говорите об этом. Ответственность лежит на нас на всех, поэтому выходим и работаем как одно целое», — цитирует игрока официальный сайт «Салавата Юлаева».
- 17 сентября 2019
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