Цулыгин: «Салавату» пришлось бороться с агрессивными игроками «Куньлуня»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выигранной встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2).



«Сложная и боевая игра. Здорово, что мы смогли выиграть, потому что соперник действовал очень активно и агрессивно и нам приходилось бороться с ними. Вижу, что наши ребята справились с этим. Молодцы, что преодолели и смогли выиграть игру», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».



Первый период прошёл без голов, но на первой минуте второго периода зрители увидели сразу две заброшенные шайбы. Соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали форварды Тайлер Вонг и Теэму Хартикайнен. На 40-й минуте форвард Адам Кракнелл вывел китайскую команду вперёд. Вскоре Никита Сошников забил гол, восстановив равновесие в счёте. На 58-й минуте защитник Филип Ларсен реализовал большинство, принеся команде хозяев победу.

«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»