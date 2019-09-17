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Евгений Свечников сыграет с «Чикаго». Это будет его первый матч за 11 месяцев

Евгений Свечников сыграет с «Чикаго». Это будет его первый матч за 11 месяцев
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников примет участие в товарищеском матче с «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт команды.

Россиянин свой последний матч провёл 11 месяцев назад, после чего получил тяжёлую травму. Свечникову пришлось перенести восстановительную операцию на крестообразных связках правой ноги.

«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».

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