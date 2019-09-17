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Рантанен перешёл в швейцарский «Берн». Там уже тренируется Лайне

Рантанен перешёл в швейцарский «Берн». Там уже тренируется Лайне
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, будет тренироваться в швейцарском клубе «Берн», информирует Ilta-Sanomat. Ранее в «Берн» приехал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, также не договорившийся о новом соглашении с командой.

Рантанен может играть в Швейцарии до 1 декабря, когда истекает крайний срок для подписания контракта с «Колорадо» — в противном случае форвард полностью пропустит сезон в НХЛ. Препятствием для выступлений за «Берн» может стать высокая страховка звёздного игрока, платить которую придётся швейцарскому клубу.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.

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