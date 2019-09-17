«Торпедо» обыграло «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке оказалось сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Для подопечных Дэвида Немировски эта победа стала четвёртой подряд.



Счёт в матче был открыт на пятой минуте — отличился защитник команды хозяев Чарльз Дженовей. На 13-й минуте защитник Георгий Мишарин упрочил преимущество нижегородского коллектива. На старте третьего периода заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард «Торпедо» Пол Щехура, увеличив разницу до трёх голов. Сухой матч оформил голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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