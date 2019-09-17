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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке оказалось сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Для подопечных Дэвида Немировски эта победа стала четвёртой подряд.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте — отличился защитник команды хозяев Чарльз Дженовей. На 13-й минуте защитник Георгий Мишарин упрочил преимущество нижегородского коллектива. На старте третьего периода заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард «Торпедо» Пол Щехура, увеличив разницу до трёх голов. Сухой матч оформил голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Дженовей (Шрёдер, Жафяров) – 04:18' (5x4)   2:0 Мишарин (Белевич) – 12:09' (5x5)   3:0 Щехура (Аляев, Варфоломеев) – 41:56' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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