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Хартли: у «Авангарда» сейчас не так много игроков, но все сражаются

Хартли: у «Авангарда» сейчас не так много игроков, но все сражаются
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от проигрыша со счётом 2:3 ОТ в матче с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Поздравляем «Автомобилист» с победой. Игра могла пойти в любом направлении, любой мог победить, все сражались. И Судницин на нашей стороне выглядел очень хорошо, и Коварж — на стороне «Автомобилиста». Все решило удаление в овертайме. У нас сейчас такая ситуация, когда не очень много игроков, но ни кому претензии предъявлять не можем: все сражаются, все бьются, каждый вкладывает всего себя в игру. По сути, встреча могла сложиться в любую сторону. Победил «Автомобилист», их и поздравляем с победой», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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