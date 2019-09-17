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СКА переиграл «Сочи», Мельничук оформил первый «сухарь» в КХЛ

СКА переиграл «Сочи», Мельничук оформил первый «сухарь» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:1. Черноморский клуб проиграл четыре матча из пяти последних, у СКА три победы в пяти встречах.

Первый гол зрители увидели на десятой минуте: удачный бросок записал на свой счёт нападающий «армейского» коллектива Йори Лехтеря. Для финского форварда гол стал уже пятым в сезоне. Заброшенная шайба стала единственной в матче. Голкипер СКА Алексей Мельничук оформил «сухарь», ставший для него дебютным в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лехтеря (Плотников, Ткачёв) – 09:12' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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