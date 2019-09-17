Макаров — о дебюте в «Авангарде»: думал, что будет хуже

Нападающий «Авангарда» Игорь Макаров поделился впечатлениями от встречи с «Автомобилистом» (2:3 ОТ), ставшей для него первой в форме «ястребов».
«Все сыграли нормально. Сражались, бились, были единым кулаком. Считаю, что в этом направлении нужно двигаться. Я бы не сказал, что «Автомобилист» что-то интересное предложил. Абсолютно обычная команда, против которой можно и нужно играть.
Первый период тяжеловато было, вкатывался. Во втором разбегался нормально, а в третьем, в концовке, немного подсел, потому что давно с командой не тренировался. Я думаю, сейчас наберу и всё будет отлично. Знаете, я думал, что будет хуже. Думал, что будет очень много всяких нюансов здесь, которые надо будет выполнять, много информации было в голове. Но я считаю, что начал после игры понимать, что и как делать мне», — цитирует Макарова официальный сайт «Авангарда».
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