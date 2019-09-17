Стась: капитаном меня назначил Хартли, в «Авангарде» все лидеры

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Андрей Стась подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).



«Капитаном меня назначил Хартли. Особого разговора с Бобом не было, пару фраз он мне сказал, да и всё. Сказал ли я какую-то речь? Нет, в принципе, все как обычно. Думаю, каждый из нашей команды — лидер, поэтому нет смысла там что-то исполнять. К сожалению, сейчас Лёха Емелин и Серёга Широков травмированы… Назначили, постараюсь оправдать доверие.



Сегодня абсолютно все ребята бились. И Саня Судницин нам помог, здорово играл. Думаю, эта игра ему придаст уверенности, с Игорем Бобковым будет нам очень сильно помогать. А насчет команды… Все ребята — молодцы, то есть была видна заряжённость на игру и желание победить», — цитирует Стася официальный сайт «Авангарда».

«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд