Крикунов: абсолютно недоволен игрой Тарасова. Ерёменко признался, что не в игре

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (4:2).



«Говорили, что «Адмирал» очень внимательно играет от обороны. Соперник не даёт никаких шансов легко войти в зону, на этом и погорели всё равно. Они встречали нас и контратаковали. На самом деле два гола получили на этом и только после этого проснулись. Традиционно начинаем с того, что пропускаем, а потом начинаем всё доставать из себя. В третьем периоде перешли на игру в три пятёрки, за счёт этого и вытащили матч. Все игроки вошли в игру, и только тогда что-то стало получаться. До этого момента мы просто присутствовали на площадке.



В чём причина такой игры на старте матча в течение всего начала сезона? Ну вот и мы думаем, в чём же тут причина? И никак не можем найти. Что касается Ерёменко, то он не готов. А главное, он сам признался, что ещё не в игре.



Уже в следующем матче будут перестановки в звене Шипачёва. Я недоволен игрой Тарасова? Да. Это так. Абсолютно», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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