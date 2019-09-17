Светлов: бюджет «Адмирала» — какой есть. Ищем возможность привлечь молодых

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).



«Очень хорошо мы начали первый период. Жалко, что забили только один гол. Во втором периоде тоже неплохо играли, однако соперник немного перехватил инициативу. Очень обидно, что за три минуты до конца периода при счёте 2:0 пропустили гол. Этот гол в раздевалку сыграл нехорошую роль. В третьем периоде выстояли «три в пять», но дальше силёнок уже не хватило. Пропустили в меньшинстве, и это дало импульс сопернику проявить свои лучшие качества. «Динамо» заслуженно выиграло, но я в целом доволен.



Удаление Альмквиста? Не хочется никого критиковать. Повторюсь, что мы выстояли «три в пять», потом «четыре в пять», и вот это двойное удаление… Не смогли выстоять. Обидно. Но что поделаешь, это хоккей. Хочется в большинстве играть больше, чем в меньшинстве.



Шикарная арена у «Динамо», я первый раз играл на этой арене как тренер. Очень красивая, очень приятно вернуться в старое место. Всё понравилось.



Бюджет клуба — какой есть. Мы ищем возможность привлечь молодых игроков, даём им возможность проявить себя. Стараемся работать на ребят, на команду. Олкинуора хорошо играет, Красоткин восстанавливается после травмы, набирает обороты. В скором будущем будет хорошим помощником для Юхо. Сегодня Олкинуора курьёзно пропустил последний гол, но бывает», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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